Maduro determina suspensão do X na Venezuela por dez dias

Nicolas Maduro anunciou nesta quinta-feira (8) que o X (antigo Twitter) ficará suspenso por dez dias na Venezuela.

O que aconteceu

Maduro afirmou que assinou uma decisão com o órgão regulador de telecomunicações do país, Conatel, para suspender o X por dez dias. A fala aconteceu durante ato para apoiadores nesta quinta no palácio presidencial de Miraflores, na capital venezuelana.

De acordo com Maduro, a plataforma violou leis da Venezuela. Durante o pronunciamento, ele comentou: "A rede social que se chamava Twitter, X, violou todas as normas da própria rede social. Violou e incitou ódio , fascismo, guerra civil e violou todas as leis da Venezuela. E vamos respeitas as leis. Aqui há leis. por isso foi tomada a decisão de suspender o X durante dez dias de circulação na Venezuela, para que lhe apresente o recado".