Reinaldo: Lula longe do ditador Ortega; embaixadora da Nicarágua é expulsa

O Lula nunca teve com Ortega uma certa proximidade, tentando lhe amansar os contornos que teve com Nicolás Maduro [presidente da Venezuela]. Mas, de qualquer modo, o Ortega estava no chamado campo — que absurdo isso — progressista. O Ortega é um ditador, ditador sanguinário, um tirano, que governa a Nicarágua com a Rosario Murillo, a mulher dele, que é uma psicopata, que manda inclusive na Suprema Corte. Virou uma ditadura familiar — de parte da família, porque tem parte da família fugida. Tem uma enteada dele que o acusa de estupro . Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

A Nicarágua é hoje um dos regimes mais fechados das Américas. A Nicarágua hoje consegue ser mais discricionária que Cuba. Porque Cuba, mesmo com a vigência do socialismo cubano e todas as suas questões políticas, que continuam complicadas, porque sociedade que não tem liberdade de organização é o quê? É uma ditadura. (...) Mas Cuba tem uma sociedade organizada, o partido comunista cubano é gigantesco. Eu não tenho dúvida de que existe muito mais apoio dos cubanos ao regime cubano do que dos nicaraguenses ao Ortega. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Segundo Reinaldo, não tem área da sociedade hoje que não esteja submetida à tirania do casal Ortega.

À menor manifestação de contrariedade com o governo, pessoas são presas, desaparecem, morrem. É uma ditadura. (...) Os setores centristas, liberais foram esmagados e depois o Ortega partiu pra esmagar a oposição de esquerda também. E é um ditador. A ideia de que ele hoje persegue, se opõe à direita nicaraguense — que é um mito que existe entre alguns aqui no Brasil, minoritários felizmente — é falsa. O Ortega hoje só não persegue aqueles que se colocam como seus súditos e que lucram com seu regime, submetendo ao tirano. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Para Reinaldo, o distanciamento do Brasil é bom sinal.