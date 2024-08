Expulsão de embaixadora da Nicarágua vira destaque na mídia local

Nesta manhã, o chanceler Mauro Vieira conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir a resposta do país. A praxe diplomática estipula medidas a serem tomadas pelo governo afetado, o que levou à ordem para que a embaixadora nicaraguense no Brasil deixe Brasília.

Duas fontes do governo indicaram que a expulsão de Costa da Nicarágua seria efetivada nesta quinta-feira (8). A expulsão da representante da ditadura de Ortega se dá pelo princípio de reciprocidade.

Castro havia chegado ao Brasil no final de maio, depois que Ortega decidiu fazer uma mudança profunda nas representações do país no exterior. Mas ela sequer havia sido apresentada ao presidente Lula.

A decisão tomada pelo governo Lula marca uma ruptura sem precedentes entre movimentos de esquerda latino-americanos.