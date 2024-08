Antirracistas saem às ruas na Inglaterra

Nicarágua expulsa embaixador brasileiro

A Nicarágua ordenou que o embaixador do Brasil em Manágua, Breno de Souza da Costa, deixe o país. A informação foi publicada pelo site Divergentes e confirmada pela Folha de S. Paulo. Segundo o jornal, a medida seria uma retaliação ao congelamento das relações entre os dois países depois da pressão de Lula pela soltura do bispo católico Rolando José Álvarez. Álvarez ficou preso por mais de 500 dias e foi expulso da Nicarágua em janeiro. O Itamaraty tenta reverter a situação e teria avisado as autoridades locais que, se confirmada, a expulsão do diplomata brasileiro terá consequências.

Israel jura de morte novo líder do Hamas

O general Herzi Halevi, comandante do exército de Israel, prometeu matar o líder palestino Yahia Sinwar. Sinwar foi anunciado na terça como chefe do Hamas, após o assassinato na semana passada de seu antecessor, Ismail Haniyeh. "Vamos nos esforçar para encontrá-lo, atacá-lo e que seja substituído" afirmou Halevi, em uma nota divulgada por seu porta-voz. "Nas últimas semanas, matamos o mais alto comando dos nossos inimigos mais perigosos e não vamos parar." Ismail Haniyeh foi morto em Teerã em um ataque com explosivos. Israel não assumiu oficialmente o atentado, mas Irã e o Hamas culpam o país e prometeram retaliação.

Ucrânia contra-ataca

O governo de Kursk, no sul da Rússia, declarou estado de emergência após uma invasão ucraniana na região. Cerca de mil soldados ucranianos, apoiados por 11 tanques, cruzaram a fronteira na terça. Segundo autoridades locais, pelo menos cinco "civis" russos foram mortos e 31 feridos. Milhares de pessoas teriam sido retiradas das áreas de fronteira. Esta é uma das maiores incursões de forças da Ucrânia na Rússia desde o início da guerra em 2022. A ofensiva ocorre em um momento em que os russos conseguem avanços importantes dentro do território ucranianos.