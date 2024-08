Trump sente saudade de disputar contra Biden e fica preso na campanha

As táticas, por enquanto, estão tão ruins que os republicanos estão de cabelo em pé. Trump começou a questionar a identidade negra da Kamala, a chamá-la de louca, a falar que ela tem QI baixo e ainda se perdeu na Geórgia comprando uma briga com um governador que é do partido dele. Detalhe: a Geórgia está entre aqueles estados indecisos que decidem eleição e o tal governador é popular por lá.

A propósito, ele vive tentando emplacar apelidos. O mais novo é Kamabla. Mas até agora ninguém arriscou dizer o que exatamente significa.

Mas sejamos justos com Trump, ele tem escrito que Biden pode voltar à disputa em um esforço de narrativa para dizer que Kamala é à esquerda demais e isso assustaria os eleitores a ponto de o Biden estar cogitando voltar à disputa. Que plot twist, hein, Tixa?

Veja o que ele escreveu:

"Quais são as chances de que o corrupto Joe Biden, o PIOR presidente da história dos EUA, cuja presidência foi inconstitucionalmente ROUBADA dele por Kamabla, Barack HUSSEIN Obama, a louca Nancy Pelosi, o astuto Adam Schiff, o chorão Chuck Schumer e outros da esquerda lunática, INVADA a Convenção Nacional Democrata e tente retomar a nomeação, começando por me desafiar para outro DEBATE. Ele sente que cometeu um erro historicamente trágico ao entregar a presidência dos EUA, um GOLPE, para as pessoas no mundo que ele mais odeia, e ele a quer de volta, AGORA!!!"

Sim, precisa fazer um esforço grande de interpretação, darling, porque do jeito que ele fala parece mesmo que ele acredita que o Biden vai voltar.