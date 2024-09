Mulheres são condenadas por rumores transfóbicos contra Brigitte Macron

Duas mulheres foram condenadas nesta quinta-feira (12) por espalharem rumores de que Brigitte Macron, primeira dama da França, seria uma mulher transgênero.

O que aconteceu

As duas foram consideradas culpadas por cumplicidade em difamação pública. Segundo o jornal L'independant, uma das acusadas se apresenta como ''médium'' e a outra como jornalista independente.

Em 2021, elas fizeram uma transmissão no YouTube com rumores transfóbicos. No vídeo, as duas apresentaram uma falsa tese, que consideravam ''robusta'', sobre a primeira dama ter nascido com o nome ''Jean-Michel Trogneux'', como chama seu irmão, e passado por uma transição de gênero.