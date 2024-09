O que esperar da 79ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York

"Estes mesmos líderes irão defender uma posição na linha de Biden quanto ao conflito no Oriente Médio, ou seja, o compromisso com a libertação de reféns do Hamas, a solidariedade com vítimas civis em Gaza e, em alguma medida, uma tímida defesa, não tão expressa de membros da União Europeia, provavelmente mais da parte de Biden, pela solução de dois Estados soberanos na região", explicou o professor Lucas de Souza Martins.

Para o professor, potências regionais, como o Brasil, Índia e Argélia - tradicionalmente integrantes, ou próximas dos BRICS, bloco de países emergentes, se dividirão, como de costume. "Divisão ocorre entre posições alinhadas ou distantes ao Ocidente conforme o tema. Eles, porém, se unirão na defesa de uma consistente reforma no sistema das Nações Unidas, o que inclui a aceitação de novos membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, um pleito antigo, mas ainda de difícil execução", disse.

Como é decidida a ordem dos oradores

Após a abertura da reunião, o secretário-geral da ONU faz um pronunciamento, seguido pelo presidente da Assembleia Geral. Tradicionalmente, e pelo menos desde a 10ª sessão da Assembleia Geral em setembro de 1955, é o Brasil que abre o debate. Os Estados Unidos, como país anfitrião da ONU, são os próximos a subir ao pódio.

A ordem de fala dos outros 191 Estados se baseia em outros critérios. Entre eles, o equilíbrio geográfico, nível de representação e preferência - por exemplo, um chefe de Estado pode não estar presente em Nova Iorque no início do debate. Além dos Estados-membros, os únicos convidados a participar são os Estados observadores não membros do Vaticano e o Estado da Palestina, bem como a União Europeia, que tem status de observador na ONU.

Quanto tempo cada país pode falar

Um limite de tempo voluntário de 15 minutos para os discursos é sugerido informalmente durante o Debate Geral. Os oradores são discretamente alertados por uma luz vermelha intermitente quando o tempo acaba, embora nunca sejam interrompidos ou parados.