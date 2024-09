Titan: OceanGate disse que Nasa participou do projeto, mas agência nega

Informações surgidas durante as investigações sobre o desastre do Titan, que implodiu em junho 2023 no meio de uma expedição aos destroços do transatlântico Titanic, desmentem alegações de sua fabricante, a OceanGate, de que a Nasa havia participado do projeto do submersível.

O que aconteceu

O envolvimento da Nasa no projeto Titan foi mínimo, conforme revelado em depoimentos recentes. Stockton Rush, presidente-executivo da OceanGate, afirmou, antes do acidente que o matou junto com outras quatro pessoas no ano passado, que a Nasa havia desempenhado um papel crucial no desenvolvimento do casco de fibra de carbono.

A Nasa chegou a vetar o uso de seu nome em materiais promocionais da OceanGate por considerar inadequado o nível de endosso sugerido. De acordo com Justin Jackson, engenheiro da Nasa, a agência apenas ofereceu consultoria em um modelo em escala reduzida do submersível, sem envolvimento direto na fabricação ou testes, segundo a rede de TV americana Fox News.