Cruzeiro de luxo 'preso' há meses em porto inicia volta ao mundo de 3 anos

O navio Villa Vie Odyssey, que estava parado na Irlanda do Norte desde maio, embarcou na noite desta segunda-feira (30) em uma volta ao mundo de três ano e meio.

O que aconteceu

O cruzeiro de luxo permite que os passageiros ''morem'' na embarcação. Ele oferece a compra ou o aluguel de cabines para viajar sem limites. Alguns dos interessados venderam suas casas e bens para viver a aventura.

O navio deveria ter partido no dia 30 de maio. No entanto, ficou preso no porto de Belfast devido a atrasos administrativos e reparos que demoraram mais do que o previsto. O preço inicial do cruzeiro era de 119.999 dólares (653.694,5 reais), sem contar os gastos mensais.