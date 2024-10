Como morte de prefeito decapitado explica atuação de cartéis no México

Em pouco mais de uma semana, três agentes públicos foram assassinados em Chilpancingo, capital de Guerrero, no sudoeste do México. Entre eles está o prefeito recém-eleito, Alejandro Arcos, decapitado pelos criminosos no domingo (6).

O que aconteceu

A imprensa mexicana levanta a possibilidade de Arcos ter sido morto por integrantes de um dos cartéis que atuam na cidade. Segundo a empresa de segurança internacional AC Consultores, três grupos criminosos estão presentes em Chilpancingo: Cartel del Sur, Los Tlacos e Los Ardillos.

O líder do Ardillos, Celso Ortega Jiménez, foi flagrado em uma reunião com a então prefeita Norma Otilia Hernández, no ano passado. O episódio levou à expulsão dela do partido Morena em setembro deste ano. O secretário de segurança de Chilpancingo, Omar García Harfuch, disse que Arcos estava a caminho de uma reunião em Petaquillas, cidade dominada por facções ligadas ao cartel que se reuniu com a ex-prefeita.