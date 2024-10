Disney reabrirá parques após passagem do furacão Milton na Flórida

Furacões e ciclones, na prática, são o mesmo tipo de fenômeno. O que os diferencia é a velocidade dos ventos e a região onde ocorrem — neste caso, no Oceano Atlântico. Os ciclones extratropicais, especificamente, são formados quando o ar úmido e quente sobe para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar gelado desce. Isso gera uma área de instabilidade, com ventos fortes, chuva e frio.

Situação na Flórida ainda é 'perigosa', alertou Joe Biden. O presidente dos EUA disse ser cedo demais para avaliar os prejuízos causados pelo furacão Milton, mas acrescentou que as medidas tomadas "fizeram a diferença". "As pessoas ainda devem esperar a autorização de seus prefeitos e líderes antes de saírem [de casa]", reforçou Biden em pronunciamento.

Post-Tropical Cyclone #Milton Advisory 22A: Milton Becomes a Hurricane-Force Extratropical Low. Tropical Storm Conditions and Storm Surge Still Occurring Over Portions of the Southeastern U. S. Coast. https://t.co/tW4KeGe9uJ -- National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024

Linha do tempo

Milton tocou o solo por volta das 20h30 (local) de quarta (9). Com ventos de 145 km/h, o furacão foi rebaixado da categoria 3 para a 1 pelo Centro Nacional de Furacões (NHC (National Hurricane Center, na sigla em inglês) à 1h da manhã (2h em Brasília). Dados de satélite indicam que o olho do Milton atingiu Siesta Key, no condado de Sarasota.

Furacão já deixou mortos no condado de Saint Lucie e Saint Petersburgh. Em entrevista à WPTV-TV, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há "múltiplas vítimas" em uma casa de repouso próxima à cidade de Fort Pierce. Ao menos quatro pessoas morreram no condado e outras foram levadas a hospitais para tratar ferimentos. Em todo o estado, o número de vítimas chega a dez.