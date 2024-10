Mudanças climáticas: o assunto esquecido das eleições americanas

Esta é a newsletter TixaNews - Eleições Americanas. Inscreva-se para receber gratuitamente no seu email de segunda a sexta.

Dois furacões passaram destruindo alguns estados americanos há menos de 30 dias da eleição, mas não escutamos os candidatos falando de mudança climática.

Helene e Milton vieram lembrar que tem um probleminha no mundo que não vai desaparecer, mesmo que everybody finja que não exista: as mudanças climáticas. Há três meses cobrindo todos os dias, com detalhes, os rumos desta eleição americana, posso dizer que este é sem dúvida o assunto mais esquecido desta campanha.