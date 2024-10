Ficamos assustados, mas o pior já passou, diz brasileiro na Flórida

As imagens das praias foram as mais assustadoras, com ondas de até 8 metros invadindo a cidade, o vento destruindo casas.



Agora, graças a Deus já tá tranquilo, já passou. Mas a gente ficou bastante tenso aqui. Até saí da minha casa, porque fiquei com medo.

Eu vi uma cena na televisão de um meteorologista chorando quando dava a notícia de que poderia acontecer algo grave. Isso me assustou bastante, porque se quem mais entende está assustado, acho que todo mundo deveria estar.

Tivemos que tomar várias precauções. Colocamos ferros nas janelas das casas pro vento não destruir, sacos de areia nas portas da garagem pra não entrar água, com medo de alagar. Foi bem tenso por aqui.

Agora já está tudo normal, só um pouco de vento, mas está tranquilo. Podemos sair, embora tudo ainda permaneça fechado, inclusive os supermercados. Por isso, fizemos estoque de comida e água, especialmente alimentos que não precisam de preparo, caso a energia acabasse. André Kaloussieh, gerente de e-commerce

André mencionou que, apesar do susto, se sentiu seguro com as as orientações e alertas das autoridades locais.