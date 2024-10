Furacão causa destruição e gera mais de cem alertas de tornado na Flórida

Entre os danos, o estudo cita o aumento do nível do mar e mudanças no padrão das correntes marítimas.

"Mesmo que as temperaturas se reduzam novamente, o mundo não será o mesmo", disse o cientista austríaco Carl-Friedrich Schleussner. "Somente por meio de reduções ambiciosas de emissões a curto prazo podemos reduzir efetivamente os riscos das mudanças climáticas."

Deu na BBC

As duas forças em jogo entre Biden e Netanyahu. Segundo o analista de Oriente Médio da BBC, Jeremy Bowen, os prejuízos causados ao Hezbollah e ao Hamas encorajaram Israel a tentar destruir as instalações nucleares do Irã. "Eles eram a apólice de seguro do Irã contra um ataque. Agora, foram neutralizados", disse a Bowen o ex-primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett.

Segundo o jornalista britânico, Biden discorda. "Os EUA não acreditam que o Irã está prestes a fazer uma arma nuclear. Um ataque pode levá-lo a fabricar uma." Leia mais.