Furacão Milton cria 'cidades-fantasmas' na Flórida; veja fotos

Astronauta gravou, na última terça-feira (08), o furacão Milton a partir da Estação Espacial Internacional Imagem: Reprodução/X/@dominickmatthew

Superfuracões como Milton podem inaugurar categoria. Em estudo publicado em fevereiro deste ano na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, a sigla em inglês), cientistas propuseram a criação de uma nova categoria, que classificaria os fenômenos do tipo mais poderosos. A eventual categoria 6, cujos furacões apresentam características impulsionadas pelas mudanças climáticas, reuniria as tempestades mais "monstruosas", segundo a equipe responsável pelo estudo.