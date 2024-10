Furacão Milton deixa rastro de destruição na Flórida; veja fotos e vídeos

Furacão já deixou mortos no condado de Saint Lucie. Em entrevista à WPTV-TV, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há "múltiplas vítimas" em uma casa de repouso próxima à cidade de Fort Pierce. Quatro pessoas morreram no condado e outras foram levadas a hospitais para tratar ferimentos. Em todo o estado, o número de vítimas chega a nove.

Passagem do furacão Milton também inundou ruas na cidade de Fort Myers, na Flórida, em 9 de outubro Imagem: Joe Raedle/Getty Images via AFP

Milhões ficaram sem luz, e o fornecimento de água foi interrompido. Em St. Petersburg, o estádio de beisebol Tropicana Field ficou parcialmente destruído, mas ninguém se feriu. No começo da semana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, havia dito que o local seria usado para abrigar 10.000 pessoas durante a limpeza dos escombros. Agora, as autoridades orientam que a área seja evitada.

Guindaste despenca durante chuvas e ventos fortes causados pelo furacão Milton em St. Petersburg Imagem: Mike's Weather Page via Reuters

Milton é o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. A região ainda se recupera dos estragos causados pelo Helene, um furacão de categoria 4 que atingiu a costa da Flórida em 26 de setembro. Helene deixou um rastro de destruição até os Montes Apalaches, com chuvas torrenciais e inundações, tornando-se o desastre natural mais mortal a atingir o país desde o furacão Katrina, em 2005.

Veja mais imagens da destruição causada pelo furacão Milton: