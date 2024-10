Satélite mostra 'chuva' de raios perto do olho de furacão Milton na Flórida

As imagens de um satélite mostram a "chuva" de relâmpagos durante a passagem do furacão Milton pela Flórida.

O que aconteceu

Raios podem ser vistos próximos ao olho do furacão antes de tocar o solo. As imagens que impressionam foram divulgadas pela CIRA (Cooperative Institute for Research in the Atmosphere), uma instituição de pesquisa científica na CUS (Colorado State University).

O furacão Milton, considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos por autoridades americanas, tocou o solo na Flórida por volta das 20h30 (no horário local) de ontem. Dados de satélite indicaram que o olho da tempestade atingiu primeiro Siesta Key, no Condado de Sarasota. O fenômeno chegou à costa acompanhado de ventos máximos estimados em 193 km/h, conforme relatório da agência.