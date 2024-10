Passagem do furacão Milton deixa 10 mortos na Flórida

O furacão Milton, considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos por autoridades americanas, tocou o solo na Flórida por volta das 20h30 (no horário local; 21h30, no horário de Brasília), desta quarta-feira (9) e deixou a costa em direção a Bahamas. O fenômeno perdeu força e se tornou um ciclone pós-tropical, segundo último boletim divulgado pela NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês). Ele causou ao menos dez mortes, segundo o governo.

O que aconteceu

Pelo menos cinco mortes ocorreram em Saint Lucie. A área foi atingida por tornados antes do furacão tocar o solo, segundo as autoridades. Segundo o canal NBC News, "vários idosos" que estavam em duas casas de repouso foram levados a hospitais. O Serviço Nacional de Meteorologia do país informou que pelo menos 27 tornados aconteceram no estado na quarta-feira. A quinta morte foi confirmada na tarde de hoje pelo governador da Flórida, Ron DeSantis.

Duas mortes foram registradas em São Petersburgo. A informação foi atualizada em uma coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (10), pela polícia local. De acordo com as autoridades, uma morte foi um incidente "médico" e a outra "foi de alguém que foi encontrado em um parque" com causa de morte pendente, disse o chefe da polícia de São Petersburgo, Anthony Holloway.