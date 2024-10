Furacão faz brasileiros mudarem roteiro nos parques: 'Não tem mais água'

Ana Carolina cancelou visita às praias da Flórida Imagem: Arquivo pessoal

Eles chegaram no dia 6 e retornam ao Brasil no domingo (13). Desde a chegada, acompanham os canais oficiais do governo para monitorar a situação. No hotel onde estão, no centro da cidade, foram orientados a manter a calma e evitar sair para locais distantes.

"A tia do meu marido, também moradora da Flórida, tem nos orientado bastante e passado calma", afirma. O casal está abastecido com água e alimentos congelados para dois dias, além de pães, frios e frutas.

Eles visitaram o Universal Studios na terça-feira, sem contratempos e com local mais vazio. O plano original era conhecer as praias da Flórida no começo da semana, mas cancelaram.

Apreensão

André relata que os moradores estão saindo das cidades em risco, enquanto turistas permanecem em hotéis e resorts, com estrutura mais segura e geradores de energia.