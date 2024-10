Furacão Milton: veja como acompanhar em tempo real imagens de satélite

Considerado um dos mais perigosos a tocar o continente pelas autoridades americanas, o furacão Milton perdeu força após chegar ao estado da Flórida, nos Estados Unidos. Na madrugada da quinta-feira (10) ele foi classificado na Categoria 1 e mesmo assim os estragos foram devastadores.

É possível acompanhar seu avanço por sites de previsão do tempo. De acordo com o rastreador de furacões Windy, o furacão já se tornou uma tempestade tropical e está próxima a Jacksonville, a cidade mais populosa do estado da Flórida. Você pode ver as imagens por satélite clicando aqui.

Há também imagens de câmeras locais que mostram a situação em terra: