'Ainda há condições muito difíceis', alerta Biden sobre Milton

O presidente americano, Joe Biden, fez o primeiro pronunciamento após a passagem do furacão Milton, na Flórida (EUA), nesta quinta-feira (10).

O que aconteceu

Biden disse que, mesmo após Milton deixar continente, ainda há condições difíceis no estado. "As pessoas devem aguardar antes de sair de suas casas ou de seus abrigos. Nós sabemos de furacões anteriores, que muitas vidas são perdidas depois da tempestade, do que durante a própria tormenta. Estamos em contato constante com as autoridades locais para ajudar no que for", disse.