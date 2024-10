Homem é condenado após empurrar pessoa em trilhos de metrô na Inglaterra

Shorsh foi condenado por tentativa de assassinato. A Corte da Coroa do Interior de Londres condenou o homem à prisão perpétua, com cumprimento mínimo de oito anos de sentença. Isso significa que apesar de estar condenado a passar o resto de sua vida na prisão, poderá pedir abrandamento da pena em 2032.

Ato "de dar medo em todos os passageiros". Em suas considerações finais, o juiz Benedict Kelleher afirmou a Shorsh: "Não é exagero dizer que esse foi um ato criminoso extremamente perigoso que causaria medo em qualquer viajante no metrô. Ele segue um padrão de atos violentos anteriores contra qualquer um que o desafiasse".

Homem tem histórico criminal. Imigrante ilegal do Curdistão, Shorsh entrou na Inglaterra em 2018 sem documentos. No mesmo ano, foi preso por injúria racial. Entre 2019 e 2023, ele cometeu mais cinco crimes, especialmente contra policiais que tentavam tirar ele das estações dos metrôs de Londres. Neste período, foi preso por agressão, ameaça de agressão e "ultraje à decência pública".