Homem que se recusou a deixar barco na Flórida aparece bem após furacão

Joseph Malinowski, que se recusou a deixar seu barco na Flórida mesmo com a iminência da passagem do furacão Milton, foi localizado bem nesta quinta-feira (10). A história do homem repercutiu nas redes sociais e despertou a preocupação de pessoas que temiam pela vida dele.

O que aconteceu

Após a passagem do furacão, Joseph afirmou estar bem. Um repórter da NewsNation, Brian Entin, esteve no local pouco antes de 0h (23h no horário local de Brasília), nesta quarta-feira (10), para checar como o homem estava.

Brian chamou por algumas vezes, até que o homem abriu o teto da cabine do veleiro. ''Agora estou mesmo bem'', disse, olhando ao redor para o nível baixo da água. ''Estou preso aqui. Não posso ir a lugar nenhum'', falou.