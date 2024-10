Acidente em mina de ouro nos EUA deixa um morto; 12 vítimas são resgatadas

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram presas a 304 metros de profundidade, nesta quinta-feira (10), após falha no elevador de uma antiga mina de ouro do Colorado (EUA), disseram autoridades.

O que aconteceu

Incidente aconteceu perto da cidade de Cripple Creek, por volta das 16h15 (horário local). Onze pessoas foram resgatadas e uma morreu quando houve um problema no equipamento. Uma das pessoas presas era funcionário com experiência em segurança de minas e as outras onze são turistas.

Há crianças entre as vítimas. Pelo menos duas das pessoas envolvidas no incidente são crianças e estão recebendo aconselhamento de saúde mental de profissionais, segundo informou a rede de TV KDVR, afiliada da FOX no Colorado.