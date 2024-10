Polícia resgata cachorro preso a cerca antes da chegada do furacão Milton

Caso gerou revolta, e governador da Flórida se manifestou. "É cruel deixar um cachorro amarrado a um poste no meio de uma tempestade que se aproxima. O governo da Flórida vai punir todas as pessoas que maltratarem animais de estimação", escreveu o republicano Ron DeSantis em seu perfil no X. Ele também agradeceu à Patrulha Rodoviária da Flórida em Tampa pelo resgate.

Não façam isso com seus animais de estimação, por favor...

Patrulha Rodoviária de Tampa, na Flórida

Furacão Milton

Furacão Milton avança sobre a Flórida; imagem foi registrada da Estação Espacial Internacional em 8/10 Imagem: Divulgação/Nasa via Reuters

Milton tocou o solo por volta das 20h30 (local) de quarta (9). Com ventos de 145 km/h, o furacão foi rebaixado da categoria 3 para a 1 pelo Centro Nacional de Furacões (NHC (National Hurricane Center, na sigla em inglês) à 1h da manhã (2h em Brasília). Dados de satélite indicam que o olho do Milton atingiu Siesta Key, no condado de Sarasota.

Furacão já deixou mortos no condado de Saint Lucie e Saint Petersburgh. Em entrevista à WPTV-TV, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há "múltiplas vítimas" em uma casa de repouso próxima à cidade de Fort Pierce. Ao menos quatro pessoas morreram no condado e outras foram levadas a hospitais para tratar ferimentos. Em todo o estado, o número de vítimas chega a nove.