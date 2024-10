Terceiro voo com brasileiros repatriados do Líbano chega a Guarulhos

Idosos e pessoas com mobilidade reduzida estavam entre brasileiros que embarcaram em voo da FAB Imagem: Força Aérea Brasileira/Divulgação

Aeronave K-30 partiu para o Líbano com doações. Medicamentos, seringas e envelopes de reidratação estão entre os insumos entregues ao país. Eles foram arrecadados por iniciativa do Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro.

Com este voo, o número de repatriados desde o domingo (6) sobe para 674. A operação Raízes de Cedro deve continuar em curso, mas o Governo Federal pede que, aqueles que tiverem condições, deixem o Líbano por meios próprios.

Estimativa é de que 20 mil brasileiros vivam no Líbano. Pelo menos 3 mil deles buscaram ajuda do Itamaraty para deixarem o país do Oriente Médio. O número supera a quantidade de pessoas que buscou repatriação em 2006, quando outro confronto entre Israel e Hezbollah causou destruição na região.

Dois brasileiros morreram no Líbano desde o início da guerra com Israel. Ali Kamal Abdallah, 15, nascido em Foz do Iguaçu (PR), e Mirna Raef Nasser, 16, de Balneário Camboriu (SC). A mãe de Mirna foi uma das 674 pessoas repatriadas na operação Raízes de Cedro.