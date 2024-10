Ônibus perde freios, invade praia e deixa 16 feridos no Uruguai

Um acidente de ônibus, ocorrido na Avenida Brasil, em Montevidéu (Uruguai), neste sábado (26), deixou pelo menos 16 pessoas feridas, seis em estado grave.

O que aconteceu

Veículo teria perdido os freios, bateu em muro e foi parar na praia por volta das 12h. O motorista foi arremessado contra o para-brisa e foi encontrado na água antes de ser socorrido, segundo informação do jornal El País, do Uruguai.

Ministério do Interior informou que recebeu chamado de ajuda na ocorrência. "Chegando ao local, trata-se de um ônibus Cutcsa, que teria continuado a marcha, seguindo no sentido contrário pela Avenida Brasil, entrando no bulevar e terminando na praia", disse, em trecho de comunicado.