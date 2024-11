Chuva, granizo e neve podem afetar presença de eleitores em estados dos EUA

Em alguns dos estados, urnas abrem no horário em que o alerta de perigo acaba. É o caso de Illinois e Missouri, onde a votação começa às 6h no horário local (7h no fuso da costa leste). No Texas e em Oklahoma, os votos começam às 7h (8h no fuso da costa leste) e no Arkansas, às 7h30 (8h30 no fuso da costa leste).

Nevascas podem atingir Montana e Washington. Um aviso do NSW alerta para acúmulo de até 60 centímetros de neve nos estados e aponta risco para motoristas nos locais. Idaho, Novo México e Colorado também têm alerta de nevasca, que não estarão mais em vigor quando os votos presenciais começarem.

Parte de Oklahoma se recupera de tornados. Sirenes de alerta foram acionados nesta manhã nas áreas da planície sul, onde 11 pessoas ficaram feridas por causa do mau tempo no fim de semana. Entre as regiões mais atingidas está a capital do estado, Oklahoma City, e a cidade de Midwest City.

Em nenhum dos estados-pêndulo há previsão de tempo severo para esta terça. Chuva leve pode atingir Arizona, Georgia, Michigan, mas as regiões não têm alertas de perigo ativos. Veja a relação de estados onde a disputa está acirrada aqui.

O voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Veja aqui em quais estados Donald Trump e Kamala Harris levam vantagem.