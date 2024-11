Avião é atingido por tiros ao tentar pousar na capital do Haiti

Todos os voos foram no aeroporto foram suspensos. Aeronave havia decolado de Fort Lauderdale, na Flórida. A companhia aérea Spirit Airlines ainda não se pronunciou sobre o caso.

Aeronave atingida saiu de circulação e voos para região foram suspensos. A empresa trabalha para que trabalhadores voltem aos Estados Unidos na quinta-feira (14).

Segundo caso

Essa é a segunda vez nas últimas semanas que uma aeronave é atingida por disparos. No mês passado, um helicóptero das Nações Unidas foi atingido por tiros de gangues enquanto voava no espaço aéreo de Porto Príncipe. A aeronave transportava três membros da tripulação e 15 passageiros, segundo informações da agência de notícias Associated Press. Ninguém ficou ferido.

Aeroporto chegou a ficar fechado devido aos ataques coordenados por gangues.

Novo período de incertezas no país caribenho

Primeiro-ministro Garry Conille foi destituído. O conselho presidencial de transição do Haiti nomeou o empresário e ex-candidato ao senado Alix Didier Fils-Aime como o novo primeiro-ministro do país nesta segunda-feira (11), de acordo com o Diário Oficial. Ele substitui o primeiro-ministro Garry Conille, escolhido para o cargo em maio.