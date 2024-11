Plano de deportação de Trump deve afetar brasileiros; ilegais são 230 mil

Especialista defende que brasileiros estarão seguros nos EUA se mantiverem o status válido. Rodrigo Costa, CEO da Viva América e especialista em imigração, entende que os brasileiros vivendo nos EUA não precisam se preocupar com deportação enquanto puderem provar que exercem o visto que receberam, seja de trabalho ou de estudo. "O grande desafio da imigração é manter seu status válido", complementa.

"Imigrantes não documentados vão sofrer pressão real", diz especialista. Costa indica que estão sob risco aquelas pessoas que estão morando nos Estados Unidos sem documentos. Exemplos são estrangeiros que entraram no país com visto de turista ou de maneira ilegal, mas estabeleceram residência.

Costa defende que "imigrante qualificado" será bem-vindo nos Estados Unidos. "Hoje há um número de vagas de trabalho disponíveis aqui nos Estados Unidos que não conseguem ser preenchidas por americanos. E a única maneira de se preencher essas vagas de trabalho é através do imigrante qualificado", diz Rodrigo Costa, CEO da Viva América, empresa especializada em imigração de brasileiros aos Estados Unidos.

Em quais áreas os EUA precisam do trabalho de imigrantes? Tecnologia e Informação, engenharia, energia, logística e saúde são as áreas em que os brasileiros devem ser mais procurados, de acordo com a Viva América.

Plataforma republicana pode aumentar presença de brasileiros no país. Embora republicanos tenham criticado a presença de imigrantes no país durante a campanha, Costa vê que com a vitória generalizada do partido nas urnas, deve crescer o número de vagas de emprego.

Donald Trump prometeu "green card" a estudantes estrangeiros do país no primeiro dia como presidente. Em junho deste ano, Trump a um podcast disse que estudantes universitários estrangeiros deveriam receber um green card, ou um cartão de residência permanente, com o diploma. "Se isso vai acontecer ou não é outra história, mas isso é um discurso de campanha", diz Rodrigo Costa.