Quem é a filha de Trump que misteriosamente se afastou da política?

A filha representava os "olhos e ouvidos" de Trump na Casa Branca. Segundo reportagem do jornal El País, embora não ocupasse o título de primeira-dama ou fosse contratada oficialmente, sua influência se refletia no fato de ter ganhado uma sala própria na Ala Oeste do escritório oficial do presidente.

Ivanka Trump, em evento de campanha em 2020 em Washington Imagem: Brendan Smialowski / AFP

Em alguns momentos, suas atuações foram vistas como nepotismo. Isso ocorreu, por exemplo, quando participou de cúpulas globais como o G20 ou esteve em reuniões com os líderes mundiais Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, e Xi Jinping, presidente da China.

A filha fez um discurso emocionado para a reeleição de Trump contra Biden. Em 2020, quando Trump confirmou que disputaria a reeleição contra Joe Biden, Ivanka disse que seu pai "lutava com toda sua força e coração pela América". "Pai, as pessoas te atacam porque você é diferente. Eu te amo porque é sincero e te respeito porque é eficiente", disse, na noite em que ele foi oficialmente confirmado como candidato para disputar um segundo mandato.

O envolvimento de Ivanka com a política, no entanto, diminuiu na terceira campanha do pai. Em 2022, ela anunciou que seu apoio ao pai seria feito fora da esfera política. "Embora eu sempre ame e apoie meu pai, daqui para frente farei isso fora da arena política", declarou a filha de Trump em 2022 no Instagram. Kushner completou em sequência. "Estamos torcendo e orgulhosos por ele. Mas, de qualquer forma, nossa vida continuará seguindo em frente".

O jornal americano The New York Times classificou a ausência política de Ivanka como "misteriosa". Uma reportagem do jornal publicada no fim de outubro deste ano, pouco antes das eleições, dizia que "embora Ivanka tenha sido direta sobre sua ausência, politicamente falando, ela [ausência] continua um tanto misteriosa". Para o jornal, Ivanka se tornou uma observadora quase silenciosa —em um momento em que Trump enfrenta a perspectiva de quatro julgamentos criminais.