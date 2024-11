Ataque a israelenses em Amsterdã foi combinado em apps: 'Caça aos judeus'

O ataque antissemita que deixou ao menos cinco torcedores de um time israelense feridos em Amsterdã foi premeditado e planejado em aplicativos de mensagem.

O que aconteceu

Conversas aconteceram em grupos no WhatsApp e Telegram e foram divulgadas por jornais norte-americanos e britânicos. Segundo o The Wall Street Journal e o Telegraph, as mensagens foram trocadas na quarta-feira (7), um dia antes da partida do Maccabi Tel Aviv contra o Ajax.

"Amanhã, após o jogo, teremos a parte dois da Caça aos Judeus", diz uma das mensagens. O termo "Caça aos Judeus" é usado para designar uma série de ataques cometidos pelos nazistas em 1941, durante a Segunda Guerra.