O que são as 'nojentas' bolas pretas que apareceram em praias da Austrália

Milhares de estranhas bolas pretas surgiram nas praias de Coogee, em Sydney, na Austrália, em outubro. Todos os pontos afetados foram temporariamente fechados para o público. As informações são do jornal The Guardian.

O que aconteceu

As misteriosas bolas apareceram nas areias das praias de Sydney. O fenômeno levou ao fechamento de várias praias populares, enquanto autoridades tentavam determinar a origem do material.

As bolas eram descritas como "nojentas" e com odor "repulsivo". Essa foi a declaração do professor Jon Beves, da Universidade de New South Wales, que coordenou as análises, de acordo com reportagem do The Guardian.