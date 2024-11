Pai considerado desaparecido fingiu morte e fugiu para Europa, diz polícia

A busca pelo americano durou dois meses. A comunidade local também se empenhou por horas com a polícia para buscar pelo ''pai desaparecido'', segundo informações do New York Post.

No entanto, Ryan teria fugido para Europa. A polícia não disse qual seria o destino do homem, mas uma investigação no computador dele apontou que Ryan estava conversando com uma mulher do Uzbequistão, abriu uma nova conta bancária e tentou transferir fundos para bancos estrangeiros.

O plano de fuga foi arquitetado com antecedência. No final de maio, o americano adquiriu um novo passaporte e deixou o antigo em casa antes da viagem de caiaque. Ele teria tentado apagar o histórico na internet, mas as pegadas digitais ficaram.

Policias fizeram um apelo pelo retorno de Ryan. "Ryan, se você estiver vendo isso, eu imploro que entre em contato conosco ou com sua família. Entendemos que coisas podem acontecer, mas há uma família que quer seu pai de volta", disse o xerife Mark Podoll durante coletiva de imprensa na sexta-feira (8).