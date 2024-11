Quem é o assessor de Trump interrogado pela PF por ordem de Moraes em 2021

O assessor de Trump ainda se encontrou com Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Fotos dos dois foram publicadas por Matthew Tyrmand, um dos integrantes da comitiva de Miller.

Jason Miller foi interrogado pela PF no Brasil em setembro do ano passado, após se encontrar com Bolsonaro Imagem: Divulgação

O norte-americano diz ter se surpreendido ao ser levado para "conversa" na saída do Brasil. Em sua conta de Instagram, Miller afirmou que sua comitiva foi inquirida durante três horas. Ele foi conduzido à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília, em 7 de setembro, para ser ouvido no âmbito do inquérito das fake news, sob relatoria de Moraes, e que tem Bolsonaro como investigado.