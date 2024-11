Rússia e Ucrânia escalam conflito após eleição de Trump

Acordo com União Europeia em xeque

A ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, afirmou neste domingo que o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul "não será assinado" na cúpula do G20, na semana que vem no Rio. De acordo com Genevard, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "está perfeitamente ciente da posição da França sobre o Mercosul, bem como a de outros países, e é por isso que esse acordo não será assinado no Rio em alguns dias".

A França se opõe ao acordo pelo temor da concorrência com produtos do agronegócio sul-americano. O maior defensor do tratado na Europa é o chanceler alemão, Olaf Scholz, que enfrenta uma grave crise política e acaba de perder a maioria no parlamento.

