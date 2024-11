Em tensão com EUA, Xi Jinping anuncia inovações tecnológicas com Sul Global

O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta segunda-feira (18), durante o primeiro dia do encontro de cúpula do G20, uma iniciativa com Brasil, África do Sul e União Africana para direcionar inovações científicas e tecnológicas para o Sul Global, segundo informado pela televisão estatal chinesa CCTV.

O que aconteceu

Iniciativa foi anunciada em meio à tensão comercial entre China e EUA. Os Estados Unidos e seus aliados têm cooperado para parar com as exportações de semicondutores de alta tecnologia para a China e banido empresas chinesas de tecnologia, como a Huawei, de mercados da América do Norte e da Europa.

Xi afirmou à cúpula dos chefes de Estado que China deve apoiar desenvolvimento global com oito ações. Entre elas, está a construção de uma "Iniciativa Cinturão e Rota" de "alta qualidade", seu principal plano de política externa que direciona grandes investimentos chineses para projetos de infraestrutura no mundo em desenvolvimento.