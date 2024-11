Preso em rio por 20 horas, turista é salvo por relógio e tem perna amputada

O homem estava parcialmente submerso e enfrentou condições severas durante a noite. Embora estivesse equipado com um traje de mergulho, ele não estava preparado para o tempo prolongado na água gelada e sob a força da correnteza. A equipe médica monitorou sua condição ao longo da noite, informou o Pulse Tasmania.

Várias tentativas de resgate falharam antes da decisão extrema. As equipes aplicaram métodos especializados para liberar o homem, mas as tentativas realizadas na sexta à noite e no sábado de manhã não tiveram sucesso, conforme informou o The New York Times.

A amputação foi realizada devido à rápida deterioração da saúde da vítima. Com a anuência do turista, a decisão de amputar a perna foi tomada neste sábado (23), utilizando equipamentos médicos avançados no local, relatou a CNN. O diretor de cuidados críticos da Ambulância da Tasmânia, Charles Wendell-Smith, elogiou a resiliência e o otimismo do homem durante a operação.

A vítima foi transportada de helicóptero para o Royal Hobart Hospital. Após o resgate, ele foi internado em estado crítico. Os demais integrantes do grupo também foram retirados da área com o auxílio de um helicóptero, destacou a ABC Austrália. A identidade do turista e sua nacionalidade não foram informadas.

Autoridades elogiaram o esforço de emergência. Doug Oosterloo, comissário assistente interino da Polícia da Tasmânia, elogiou a dedicação das equipes e destacou que a amputação foi "uma decisão de vida ou morte". Ele enfatizou que todos os esforços foram feitos para evitar essa medida, relatou o Pulse Tasmania.