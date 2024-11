Enterro de 123 pessoas em catedral intriga cientistas: o que causou mortes?

O sepultamento em questão é datado do século 12: os corpos foram dispostos em três camadas, de maneira apressada e desordenada. A organização dos corpos, segundo o The Guardian, sugere que várias carroças transportaram os cadáveres e os depositaram no poço de forma sucessiva, uns sobre os outros.

O número de corpos encontrados também foi surpreendente. "Em termos de quantidade, essas pessoas podem ter representado cerca de 5% da população da cidade", explicou Mathew Morris, oficial de projeto nos serviços arqueológicos da Universidade de Leicester, ao The Guardian. "Embora outros enterros semelhantes tenham sido encontrados na região, este é o maior. Na verdade, é difícil encontrar comparações desse tipo em todo o país", completou.

Quais as hipóteses?

O sepultamento levanta questões sobre possíveis doenças que teriam afetado a população da época. "Seus ossos não apresentam sinais de violência, o que nos deixa com duas possíveis explicações para essas mortes: fome ou epidemia", disse Morris, em entrevista ao The Guardian.

No momento, nossa principal hipótese é a de que a causa tenha sido alguma doença contagiosa grave.

Mathew Morris

Os corpos podem ser de vítimas da peste bubônica, que devastou a Europa entre 1347 e 1351, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. "Inicialmente pensamos que esta seria a primeira evidência da peste negra chegando a Leicester", comentou o pesquisador.