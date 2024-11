Homem desaparecido há 25 anos é achado após irmã ver foto em jornal nos EUA

No dia 22 de novembro, a polícia de Lassen recebeu uma ligação da suposta irmã do desaparecido. Marcie informou ao delegado Derek Kennemore que havia visto a notícia no jornal e acreditava que fosse seu irmão.

Kennemore foi até o hospital onde Tommy estava e coletou suas impressões digitais. Após a confirmação da identidade, agora a família poderá se reencontrar com o familiar que não via há duas décadas.

Agora, Marcie tenta arrecadar fundos para levar o irmão para o Condado de Lassen. Tommy está em Lynwood, na Califórnia, a quase mil quilômetros de distância da família. ''Não tenho dinheiro para as coisas de que precisamos'', contou na vaquinha criada.

O gabinete de polícia comemorou o desfecho do caso pelo Facebook. ''O Gabinete do Xerife do Condado de Lassen gostaria de elogiar o Delegado Kennemore por sua tenacidade com esta ocorrência. Gostaríamos também de agradecer ao Departamento de Polícia de Los Angeles por sua assistência na identificação do homem desaparecido'', escreveu.