Pai e filho morrem enquanto seguiam ambulância com mãe em trabalho de parto

O filho sobrevivente, de 12 anos, está internado em estado gravíssimo. À Rádio Jota, Federico Miranda, bombeiro voluntário de Venado Tuerto, disse que a vítima está com múltiplas fraturas e traumas no crânio e no tórax, e segue internado no Hospital Gutierrez.

No mesmo hospital, está a mãe, que deu à luz uma menina. Segundo a imprensa argentina, o parto não houve complicações e até a tarde de quarta-feira (27), a mulher ainda não sabia do acidente envolvendo a família.

O caso está sendo investigado pela Polícia Científica. Conforme o La Nación, o motorista do caminhão também foi atendido no local pelo estado de choque, mas não sofreu ferimentos.

O ministro de Obras Públicas de Santa Fé, Lisandro Enrico, culpou o Governo nacional pelo estado das estradas. ''Nós, moradores de Santa Fé, há anos contribuímos com grande parte da receita pública nacional com impostos e retenções, mas esses recursos não voltam para obras'', escreveu pelo X ao lamentar o ocorrido.