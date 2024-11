Três pessoas morrem após transitarem por ponte inacabada na Índia

A polícia acredita que os homens estavam sendo guiados pelo Google Maps. O aplicativo teria indicado a rota.

Ponte está em reconstrução após uma parte desabar depois de inundações na região. Os moradores locais sabem disso e evitam a ponte, mas o local está mal sinalizado.

Um representante do Google disse à BBC Hindu que a empresa está colaborando com as investigações. As autoridades locais acusam quatro engenheiros do departamento de estradas do estado e um funcionário do Google de homicídio culposo.