Brasileira é agredida e roubada após ter apartamento invadido em Paris

Marcela também reclama do tratamento que recebeu no consulado do Brasil em Paris. "Após muita insistência, me permitiram fazer uma carta de próprio punho contando o que aconteceu, porque eu não tinha acesso a telefones para enviar o email", disse.

Ela ainda afirma que o Airbnb cancelou a reserva por "forma de segurança". Após três dias do crime, a plataforma teria oferecido três diárias em algum hotel. A influenciadora também afirma que não conseguiu acionar o seguro-viagem, fornecido pela Real Seguro Viagem, que foi encerrado no dia seguinte ao crime. "Alegaram que não cobriam esse tipo de problema e que toda cobertura acabou no dia anterior, sem nenhuma compaixão".

O UOL tenta contato com o Itamaraty, Airbnb e Real Seguro Viagem para envio de posicionamento. Se houver resposta, o texto será atualizado.