Mercosul e União Europeia fecham acordo de livre comércio após 25 anos

Fogo no Brasil

Os incêndios florestais nas Américas, incluindo áreas do Pantanal e da Amazônia no Brasil, foram responsáveis pela maior quantidade de emissões de carbono por queimadas no mundo em 2024, segundo um boletim divulgado ontem pelo observatório europeu Copernicus.

O documento cita especificamente o sul da Amazônia e o estado do Mato Grosso do Sul. O Copernicus estima que os incêndios florestais liberaram 176,6 megatoneladas de CO2 em 2024 na Amazônia brasileira.

"Esses incêndios tiveram repercussões a nível continental na qualidade do ar, com altas concentrações de partículas e outros contaminantes que persistiram durante várias semanas", disse Mark Parrinton, do Serviço de Monitoramento da Atmosfera do Copernicus (CAMS). Também houve emissões acima da média na Eurásia Oriental, incluindo a região dentro do Círculo Polar Ártico.