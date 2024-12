Passageiro tenta sequestrar e desviar avião do México para os EUA

Um avião da Volaris fez um pouso de emergência no Aeroporto de Guadalajara, no México, após um passageiro tentar sequestrar e desviar o voo para os Estados Unidos, na manhã deste domingo (8).

O que aconteceu

A aeronave ia de El Bajío, no centro do México, a Tijuana, na fronteira com os EUA. Durante o voo, um passageiro atacou um comissário e tentou invadir a cabine de comando para controlar o avião.

O homem foi contido pela comissão de bordo. "A tripulação atuou de acordo com os procedimentos de segurança estabelecidos e, conforme o protocolo, o avião foi desviado para o aeroporto de Guadalajara, onde a companhia colocou o passageiro à disposição e custódia das autoridades competentes", informou a Volaris em comunicado.