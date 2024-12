Polícia de Nova York publica duas fotos inéditas de assassino de CEO

Passadas mais de 48 horas da execução, a polícia não sabe a identidade do assassino. Uma recompensa de US$ 50 mil (R$ 304 mil) foi oferecida a quem enviar informações que ajudem na investigação. As fotos divulgadas pelo polícia neste domingo têm o telefone para entrar em contato com os investigadores.

FBI ofereceu recompensa de R$ 300 mil a quem der pistas sobre o assassino Imagem: Reprodução X

A principal hipótese é que o criminoso fugiu da cidade. Câmeras de segurança de uma estação de ônibus captaram o matador entrando no local. Não há registros dele saindo, o que reforça a suspeita de que tenha viajado.

Na sexta-feira (6), policiais encontraram uma mochila. Ela estava no Central Park e foi localizada durante uma varredura. Os investigadores não revelam o conteúdo dela.

Há duas linhas de investigação. A primeira, o assassino ser um funcionário descontente com a seguradora de saúde. A outra hipótese é que ele seja um cliente insatisfeito com os serviços prestados.