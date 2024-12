Fuga de Assad e novo governo: entenda as últimas 24 horas na Síria

Nas últimas 24 horas, a Síria viu o avanço de rebeldes sobre a capital Damasco — que tomaram o poder e lançaram um novo governo — e a fuga do ditador Bashar al-Assad para Moscou. Veja a cronologia:

Rebeldes tomaram a 3ª maior cidade da Síria e foram para Damasco

A ofensiva na Síria foi lançada pelos insurgentes em 27 de novembro. Eles assumiram rapidamente o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, localizada no noroeste, e de Hama, no centro. Os radicais tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul.

Rebeldes sírios anunciaram na manhã de domingo (8; noite de sábado no Brasil) que obtiveram o controle total sobre Homs, a terceira maior cidade do país e localizada ao norte de Damasco. Ao mesmo tempo, eles avançaram pelo território.