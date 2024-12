Rebeldes tomaram o poder na Síria neste domingo (8). Imagens mostram as reações à queda do governo de Bashar al-Assad após 24 anos no poder. Veja abaixo:

Retratos destruídos

Soldado antigoverno segura arma enquanto mantém posição perto de um retrato desfigurado do presidente sírio deposto, Bashar al-Assad Imagem: Omar Haj Kadour/AFP