Lula faz bem ao não falar sobre Assad, diz presidente de comissão da ONU

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), faz bem ao não se manifestar publicamente sobre a derrubada do ditador da Síria, Bashar al-Assad, opinou Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de comissão independente da Organização das Nações Unidas, no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (9).

Eu não tenho nada a ver com o governo brasileiro, mas sigo com muito interesse a política externa do Brasil, com a qual eu concordo integralmente. O presidente Lula não tem que falar nada, porque o Brasil não é preciso fazer reconhecimento de um novo governo. Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de comissão independente da ONU

No fim de semana, rebeldes surpreenderam ao chegar até Damasco e tomar o poder de al-Assad, que comandava o país desde 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad. Ele fugiu e recebeu asilo político da Rússia, seu aliado, segundo a mídia local.