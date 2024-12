Israel lança ataque aéreo contra território sírio após queda de Assad

Imagens divulgadas pelo Exército de Israel mostram os blindados avançando sobre o território sírio. As Colinas de Golã foram tomadas da Síria por Israel em 1967 e anexadas unilateralmente em 1981. A Jordânia, que faz fronteira com o território, denunciou a medida. "É uma violação do direito internacional, uma escalada inaceitável e uma ofensa à soberania de um Estado árabe".

Netanyahu comemorou a queda de Assad, dizendo que sua saída foi resultado direto das ações de Israel na região, mas especialistas dizem se tratar de uma consequência não intencional. No início da ofensiva rebelde na Síria, Netanyahu alertou Assad que ele estava "brincando com fogo" ao apoiar o Hezbollah e ajudar a transferir armas para o Líbano.

Tomada de Damasco e deposição de Assad

População apoia grupo rebelde em tomada de Damasco Imagem: Mohammed Nammoor/Anadolu via Getty Images

A ofensiva na Síria foi lançada pelos insurgentes em 27 de novembro. Eles assumiram rapidamente o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, localizada no noroeste, e de Hama, no centro. Os radicais tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul.

Rebeldes sírios anunciaram na manhã de domingo (noite de sábado no Brasil) que obtiveram o controle total sobre Homs, a terceira maior cidade do país e localizada ao norte de Damasco. Ao mesmo tempo, eles avançaram pelo território.